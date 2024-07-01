Bodrum FK, Cerv'i istiyor

Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kulübün gündemine giren yeni isim geçtiğimiz sezon Viktoria Plzen forması giyen 23 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu Lukas Cerv oldu.



Cerv'in sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. Yeşil-beyazlı kurmaylar, oyuncuyu kiralık olarak takıma kazandırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Fortuna Liga'da 28 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.



SÜPER LİG'E ÇOK İSTEKLİ



Teknik direktör İsmet Taşdemir ve yönetim, Cerv'in genç yaşına rağmen gösterdiği performansı ve potansiyeliyle takıma önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyor. Bodrum FK, Lukas Cerv'in transferi için görüşmelerini sürdürürken, genç oyuncunun kiralık olarak gelmeyi kabul etmesi, transferin gerçekleşmesi için önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Yönetim, Cerv'in transferiyle takımın orta saha bölgesini güçlendirmeyi planlıyor ve bu konuda Çekyalı oyuncu ile anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.





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