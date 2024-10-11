Blaz Kramer: 'Türkiye başka bir dünya'

'de evinde

uzatmalarda Aleksic'in attığı golle 2-1 mağlup eden

'un Sloven santrforu Blaz Kramer, ülkesinde

'ya röportaj verdi.



GOL SİFTAHI YAPACAĞIM



Konyaspor'a sezon başında gelen, forma giydiği 4 karşılaşmada henüz skor katkısı veremeyen 28 yaşındaki tecrübeli golcü, alışma sürecinde olduğunu ve gollerine başlayacağını belirtti. Kramer, "Hala ilk golü bekliyorum ama sadece iki maçta 90 dakika oynadım. Konyaspor'a alışmak kolay olmadı. Disiplin ve taktik disiplin üzerine Türkiye Süper Ligi'nde 50'nci, 60'ıncı dakikaya kadar taktiğe bağlı kalıyorlar, sonrasında ise harakiri... Maçlarda ya hep ya hiç aksiyonları oluyor. Türkiye başka bir dünya" ifadelerini kullandı.



Trendyol Süper LigEyüpspor'uKonyasporRTV SloKonya'nın Anadolu'da Bugün gazetesinde çıkan röportajında Kramer,dedi.