BJK maçı hangi kanalda? Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı saat kaçta?

maçında karşılaşacaklar. Peki Beşiktaş-Osmanlıspor(Türkiye Kupası) maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ-OSMANLISPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? |
Kupanın son 16 turunda oynanacak Beşiktaş-Osmanlıspor maçı naklen yayınlanacak.
28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, A2 TV'de canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Osmanlıspor maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak. MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Tolga
Necip
Mitrovic
Fatih
Caner
Tolgay
Oğuzhan
Orkan
Aras
Mustafa
Negredo Osmanlıspor
Karcemarskas
Vrsajevic
Numan
Maxsö
Anıl
Tugay
Musa
Özer
Serdar
Regattin
Cikalleshi
Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.
Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş
, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.
Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş
'ın rakibi oldu.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş
5-1 kazandı.
Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak. Genel Bilgiler
- Beşiktaş ile Osmanlıspor FK, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.
- 41.903 kişi kapasiteli Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- Son 10 yılda, Şenol Güneş ile İrfan Buz 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçları Şenol Güneş yönetimindeki takımlar kazandı.
- Ev sahibi takımda Gökhan Töre, Atınç Nukan, misafir takımda ise Koray Altınay sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.Ev Sahibi
- Hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Konuk Ekip
- Hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Beşiktaş 9, Osmanlıspor FK 1 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.
- Beşiktaş 31 gol atarken, Osmanlıspor FK 9 golle karşılık verdi.
- 1 maç 2,5 gol altında, 9 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 7 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.
- Beşiktaş 5 ve Osmanlıspor FK 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.