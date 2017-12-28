BJK maçı hangi kanalda? Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Kupanın son 16 turunda oynanacak Beşiktaş-Osmanlıspor maçı naklen yayınlanacak.28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, A2 TV'de canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş-Osmanlıspor maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.TolgaNecipMitrovicFatihCanerTolgayOğuzhanOrkanArasMustafaNegredoKarcemarskasVrsajevicNumanMaxsöAnılTugayMusaÖzerSerdarRegattinCikalleshiSiyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.Kupaya bu sezon 5. turdan katılan, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda'ın rakibi oldu.İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı5-1 kazandı.Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.- Beşiktaş ile Osmanlıspor FK, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- 41.903 kişi kapasiteli Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.- Son 10 yılda, Şenol Güneş ile İrfan Buz 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçları Şenol Güneş yönetimindeki takımlar kazandı.- Ev sahibi takımda Gökhan Töre, Atınç Nukan, misafir takımda ise Koray Altınay sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- Hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Beşiktaş 9, Osmanlıspor FK 1 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.- Beşiktaş 31 gol atarken, Osmanlıspor FK 9 golle karşılık verdi.- 1 maç 2,5 gol altında, 9 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 7 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Beşiktaş 5 ve Osmanlıspor FK 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.