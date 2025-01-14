Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 14 Ocak 2025

Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Coinmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından lider kripto para birimi, son 24 saatte 4% değer kaybederek son 1 haftalık kaybını yaklaşık 9%'a taşıdı ve TSİ 15.30'da 90 bin 500 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin'in yanı sıra piyasa genelinde de bir düşüş eğilimi hakim oldu. En büyük 20 kripto para birimi arasında son 24 saatte 9% ile Sui ve Cardano, 8% ile Tron, Avalanche, Chainlink ve Polkadot en büyük düşüşleri kaydetti.

Toplam kripto piyasası değeri ise son 24 saat içinde 40 milyar doların üzerinde düşerek 3,20 trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, piyasanın kritik 3,28 trilyon dolarlık direncin altında kalmasını sağlayarak yukarı yönlü ivmeyi yeniden kazanma mücadelesinin devam ettiğinin altını çiziyor.

Hâlihazırda 3,16 trilyon doların üzerinde seyreden piyasa değeri, 3,28 trilyon dolar bariyerini aşmak için daha güçlü bir makro-finansal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu seviyenin desteğe dönüşmesi, daha fazla toparlanmanın temelini oluşturacak ve potansiyel olarak yatırımcılar arasında iyimserliği yeniden canlandırabilir.

Cuma günü açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam aralık ayında 256 bin artarak mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 160 bin artış beklentisini ve bir önceki rakam olan 212 bini büyük bir farkla aştı.

Bu durum Goldman Sachs'ın bir sonraki faiz indirimi beklentisini mart ayından haziran ayına ertelemesine yol açtı.

Fed'in faiz indirim döngüsü eylül ayında gösterge faizi 50 baz puan düşürmesiyle başladı. Banka, 2025'te daha az faiz indirimi sinyali vermek için aralık ayında faizleri sabit bırakmadan önce sonraki aylarda çeyrek puanlık faiz indirimleri yaptı. BTC, 18 Eylül'deki ilk faiz indiriminden bu yana 50%'nin üzerinde artış gösterdi ve bir noktada 108 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

Öte yandan Goldman ve JPMorgan hâlâ faiz indirimi beklerken, Bank of America (BofA) uzun bir duraklamadan korkuyor.

BofA analistleri, "Faiz indirim döngüsünün sona erdiğini düşünüyoruz. Temel senaryomuz Fed'in uzun bir süre beklemede kalacağı yönünde. Ancak bir sonraki hamle için risklerin bir artışa doğru eğimli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.