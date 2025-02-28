Haber Tarihi: 28 Şubat 2025 11:11 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 11:56

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 28 Şubat 2025

Trump'ın tarifelerinin pazartesi günü yürürlüğe girmesiyle küresel piyasalar oynaklığa hazırlanıyor ancak bazıları kripto paralarla ilgili endişelerin abartılı olduğunu söylüyor. Peki Bitcoin (BTC ve kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 28 Şubat 2025
Abone Ol
Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı gümrük vergisi duyurusunun ardından ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin düşmesi ve büyük çaplı kripto para tasfiyelerinin tetiklenmesinin ardından küresel piyasalar çalkantılı bir hafta geçiriyor. Bu durum, uzun vadede yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin derinleştiğini gösteriyor.

Dow vadeli işlemleri Pazar günü geç saatlerde %1,2 düştü, S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri ise Trump'ın Meksika ve Kanada mallarına %25 ve Çin ithalatlarına %10 vergiler getirmesinin ardından sırasıyla %1,9 ve %2,7 düştü . Bunların Pazartesi günü 12:01 EST'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %5 ve %10 düşerken, Dogecoin ve XRP ise %19'luk düşüş yaşadı.

7/24 işlem gören kripto piyasaları, daha geniş piyasa duyarlılığının erken göstergeleri haline geldi. Vadeli işlem piyasaları ve kripto genelindeki düşüş, yatırımcıların Pazartesi günü ABD piyasaları açıldığında önemli bir türbülans beklediğini gösteriyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Emre Belözoğlu: 'Kadıköy'ün zorluğu farklı' Antalyaspor Emre Belözoğlu: "Kadıköy'ün zorluğu farklı"
Küfür Etmek Abdesti Bozar Mı? Diyanet Ne Diyor? Gündem Küfür Etmek Abdesti Bozar Mı? Diyanet Ne Diyor?
Hakim Ziyech: 'Bu yüzden transfer oldum' Galatasaray Hakim Ziyech: "Bu yüzden transfer oldum"
Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda Beşiktaş Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda
Beşiktaşlı baba üç kızına 'BJK' şeklinde kodlanan isimler verdi Beşiktaş Beşiktaşlı baba üç kızına "BJK" şeklinde kodlanan isimler verdi
Beşiktaş'ta Muçi geri dönüyor Beşiktaş Beşiktaş'ta Muçi geri dönüyor
Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama! Antalyaspor Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
THY temettü 2025: THY temettü ne zaman verecek? Gündem THY temettü 2025: THY temettü ne zaman verecek?
Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı! Galatasaray Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Türkiye Kupası'nda derbi!
2
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
3
Kerem Demirbay'a büyük tepki!
4
Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
5
Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları açıklandı
6
Yusuf Akçiçek için iki seçenek!
7
Fenerbahçe'de veda yükleniyor!

SON HABERLER