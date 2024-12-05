Haber Tarihi: 05 Aralık 2024 05:57 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 05:57

Bitcoin 100 Bin Dolar

Bitcoin, tarihinde ilk kez 100 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir döneme imza attı. Bu kritik eşik, kripto para piyasasının gelişimini yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Bitcoin 100 Bin Dolar
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Bitcoin, Perşembe günü ilk kez 100.000 doların üzerine çıktı. Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi, yönetiminin kripto paralar için uygun bir düzenleyici ortam yaratacağına dair beklentileri artırdı.

Bitcoin bu yıl değerini iki katından fazla artırdı ve Trump'ın ezici seçim zaferinden bu yana geçen dört haftada yaklaşık %45 arttı. Bu zafer aynı zamanda çok sayıda kripto yanlısı milletvekilinin Kongre'ye seçilmesine de tanıklık etti.

Daha önce 100.277 dolara kadar yükselen endeks, bir önceki seansa göre %2,2 artışla 02.40 GMT itibarıyla 100.027 dolardan işlem gördü.

ABD kripto firması Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, "Bir paradigma değişimine tanık oluyoruz. Dört yıllık siyasi araftan sonra, bitcoin ve tüm dijital varlık ekosistemi finansal ana akıma girmenin eşiğinde. Bu ivme, kurumsal benimseme, tokenleştirme ve ödemelerdeki ilerlemeler ve daha net bir düzenleyici yol ile destekleniyor." dedi

Bitcoin, muhaliflere ve tartışmalara rağmen, yaratılışının üzerinden 16 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen ana akım kabulün eşiğinde görünüyor.

Hong Kong merkezli bağımsız kripto analisti Justin D'Anethan, "Bitcoin'in 100.000 doları geçmesi sadece bir dönüm noktasından daha fazlası; finans, teknoloji ve jeopolitikadaki değişen gelgitlerin bir kanıtı" dedi.

"Çok uzun zaman önce hayal olarak görülen bu rakam, artık gerçektir."

Trump, seçim kampanyası sırasında dijital varlıkları benimsemiş , ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin stoğu oluşturma sözü vermişti.
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