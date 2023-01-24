Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 15:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 15:02

Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı son (20) bölüm full izle!

Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV kanalının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı son bölümün ardından 21. Bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler yeni bölümde nelerin olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı son (20) bölüm full izle!

Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı son (20) bölüm full izle!
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Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV kanalında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı 20. bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Dizinin seyircileri için Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Küçük Gün Işığı 20. son bölüm özeti... 

BIR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 21.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 20. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 20. bölümün ardından şimdi de Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

 

BIR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON (20) BÖLÜMDE NELER OLDU? 

Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor
"Uyanış" 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir.

Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI KİMLER?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları arasında; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu yer alıyor. 



BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. 

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