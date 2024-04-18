BİLSEM sınav sonuçlar açıklandı mı? 2024 MEB BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üstün yetenekli öğrencilerin, yeteneklerini geliştirebilmesine imkan veren Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim almak isteyen 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, 10 Şubat - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında ön değerlendirme sınavlarına katıldı. Ön değerlendirme sonuçlarının erişime açılmasıyla kayıt hakkı elde eden öğrenciler belli olacak. BİLSEM sınav sonuçları bilsem.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuçlar internet üzerinden erişime açılırken ekranda adaylar ön değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirmeleri görüntüleyebilecek. Peki BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı…



BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci alımı için uygulanacak kılavuz paylaşılmıştı.



BİLSEM ön değerlendirme süreçleri Türkiye genelinde 10 Şubat'ta başlarken işlemler 14 Nisan Pazar günü sona erdi.



Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan Perşembe günü erişime açılacak.



BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



"BİLSEM sınav sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra veliler, sonuçlara bilsem.Meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.



Adaylar sırasıyla güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, e-Okul numarası, e-Okul sınıfı, e-Okul şubesiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.



BİLSEM sınav sonuçları ekranında adayların ön değerlendirme sürecini geçtikleri veya geçmedikleri bilgisi yer alacak.



BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)



2023-2024 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024



Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024



Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024



Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024



Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024



Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024



Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024



Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024



Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024



Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024



Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024

Haber ile daha fazlasına ulaşın: