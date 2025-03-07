Haber Tarihi: 07 Mart 2025 14:03 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 14:03

BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı

BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı.

BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci yerleştirme sürecinde aday gösterilen öğrenciler için yapılan ön değerlendirme uygulamaları, 1 Mart'ta tamamlandı.

Ön değerlendirme sonuçları, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan'dan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan'da başlayacak. Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 10-14 Mart tarihlerinde e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.


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