Beykoz Belediyespor, evinde hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki maçta ev sahibi ekip 42-38 galip geldi.
Beykoz Belediyespor, maçın ilk devresini ev sahibi ekip, 23-18 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 42-38 kazandı.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki maçta ev sahibi ekip 42-38 galip geldi.
Beykoz Belediyespor, maçın ilk devresini ev sahibi ekip, 23-18 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 42-38 kazandı.