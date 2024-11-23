Beykoz Belediyespor, evinde hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 42-38 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Beykoz Belediyespor, evinde hata yapmadı
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23 Kasım 2024 18:51
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki maçta ev sahibi ekip 42-38 galip geldi.
 Beykoz Belediyespor, maçın ilk devresini ev sahibi ekip, 23-18 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 42-38 kazandı.

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