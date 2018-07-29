Beşiktaş'tan Pepe açıklaması, Portekiz'den iddia!

Beşiktaş, Pepe'nin ayrılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Portekiz basınında da, Premier Lig'e yeni yükselen ve Pepe'yi istediği belirtilen Wolverhampton'ın da transferdeki önceliğinin Pepe değil Marcos Rojo olduğu belirtildi.

29 Temmuz 2018 19:02
Beşiktaş'tan Pepe açıklaması, Portekiz'den iddia!
Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe ile ilgilenen Wolverhampton, transferde önceliği Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo'ya çevirdi.
Portekiz basınında, transferin hareketli takımı Wolverhampton'ın Pepe için 7.8 milyon Euro teklif ettiği ancak 35 yaşındaki futbolcuyu beklemeye aldığı belirtildi.

HEM DAHA GENÇ, HEM LİGİ BİLİYOR

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözünden düşen Rojo'nun hem Pepe'den genç olması hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle bir adım öne çıktığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin Marcos Rojo'yu transfer edememesi halinde ise önceliği tekrar Pepe'ye vereceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: "TALEP YOK"

Beşiktaş, basında çıkan ayrılık iddialarının üzerine bir açıklama yayınladı. Beşiktaş'ın açıklamasında; "Futbolcumuz Pepe'nin İngiltere'den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur." ifadeleri yer aldı.

MENDES'İN TAKIMI

Portekizli menajer Jorge Mendes'in pay sahibi olduğu Wolverhampton, bu sezon yaptığı Portekizli transferler ile dikkat çekiyor. Premier Ligi'nin yeni takımı, bu sezon Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Rui Patricio ve Joao Moutinho'yu kadrosuna katmıştı. Mendes, aynı zamanda Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma'nın da menajerliğini yapıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Tarık Çamdal'ı istiyorlar Türkiye Transferler

Galatasaray'dan Tarık Çamdal'ı istiyorlar
Fenerbahçe'den kıran kırana pazarlık Dünya Transferler

Fenerbahçe'den kıran kırana pazarlık
Andre Silva'da fark 1 milyon Dünya Transferler

Andre Silva'da fark 1 milyon
Beşiktaş'a iki kiralık yıldız Dünya Transferler

Beşiktaş'a iki kiralık yıldız
Beşiktaş'ın Ospina için ödeyeceği ücret Dünya Transferler

Beşiktaş'ın Ospina için ödeyeceği ücret
Terim, kaleci kararını verdi! Transferler

Terim, kaleci kararını verdi!
Comolli'den altyapıda tarihi karar Fenerbahçe

Comolli'den altyapıda tarihi karar
Fenerbahçe'nin Ayew'den sonraki transferi Dünya Transferler

Fenerbahçe'nin Ayew'den sonraki transferi
Trabzonspor'a MLS'ten transfer Dünya Transferler

Trabzonspor'a MLS'ten transfer
Daha fazla göster
1

Beşiktaş'a golcü transferinde Newcastle engeli
2

Fenerbahçe'nin gözdesi Reyes için resmi açıklama
3

Barcelona'dan Yerry Mina transferi için açıklama
4

Celtic taraftarı, Jason Denayer'i istiyor!

5

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde hedefi açıkladı!
6

Kurt Zouma ''Fenerbahçe'' dedi
7

Liverpool, Domagoj Vida transferini kapattı!

8

Henry Onyekuru'dan Valencia için flaş transfer iddiası!

9

Dortmund'un son bombası Axel Witsel
10

Fenerbahçe'de B planı; Slimani
yukarı ok