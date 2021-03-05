Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a uyarı! 'Karar verici olan benim'

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan ve attığı birbirinden kritik gollerle eski günlerine dönüş yapan Vincent Aboubakar ile Teknik Direktör Sergen Yalçın perşembe günü tesislerde özel bir görüşme gerçekleştirdi.



Yeni Malatyaspor maçının 85. dakikasında oyundan alındığı için siyah-beyazlı hocaya tepki gösteren Kamerunlu oyuncuya uyarı geldi.



"TÜM FUTBOLCULAR EŞİT, SEN DE"



Maçtan sonra sıcağı sıcağına görüşmek istemediği Aboubakar'ı odasına çağıran Sergen Yalçın'ın, "Burada kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Tüm futbolcular eşittir ve sen de öylesin. Karar verici olan benim. Kimin ne zaman oyundan alınacağına ben karar veriyorum. Maçla ilgili bir şeyler planlıyorum ki seni oyundan aldım" diye konuştuğu öğrenildi.



"SIKINTIN VARSA YERİ SAHA DEĞİL"



Atiba'ya asist yapan Aboubakar'a gol atma hırsını anlayışla karşıladığını aktaran siyah-beyazlı teknik adamın, "Herkese eşit şekilde forma vermeye çalışıyoruz. Futbolunla takıma çok şey katıyorsun ama lig sadece tek maçtan ibaret değil. Önümüzde daha çok kritik haftalar var. Önce takım olmalıyız. Eğer bir sıkıntın varsa bunu ifade edeceğin yer saha değil. Benim odamın kapısı herkese açık" ifadelerini kullandığı belirtildi.



Aboubakar'ın net bir tavır sergileyen Sergen Yalçın'a hak verdiği kaydedildi. Kamerunlu yıldızın, "Oyunun bitmesine az bir süre kalmıştı. Gol atacağıma inanıyordum. Anlık bir tepki vermem yanlıştı. Tamamen maçın atmosferinden dolayı öyle davrandım" dediği kaydedildi.







