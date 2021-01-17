Beşiktaş'ta plan; "Belhanda'yı oynatma, kanatlardan affetme"

Sergen Yalçın ve kurmayları sarı-kırmızılıları devirmek için planlarını orta saha üzerinde kurguladı. Hücum ise kanat yoğunluğunda yapılacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta plan; 'Belhanda'yı oynatma, kanatlardan affetme'
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17 Ocak 2021 11:09
Beşiktaş'ın teknik heyeti derbide öncelikle orta sahanın hakimiyetini elinde tutmak istiyor. Merkezde Josef ve Atiba gibi iki güçlü silahı olan Sergen Yalçın, deneyimli oyuncuları ile sahadan zaferle ayrılmayı istiyor. Savunma yönü güçlü olan iki oyuncusuyla kontrolü sağlamayı amaçlayan Kartal, rakibine ise kanatlardan saldıracak. Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını yönlendirecek isim olan Belhanda'yı etkisiz kılmak için Josef'e ekstra görev verildi. Faslı futbolcunun rahat oyun kurmasını engellemesi ve yakın oynayarak karşı pres yapması istendi.

ORGANİZASYON GHEZZAL'DAN

BU sezon resmi maçlarda 14 gole imzasını atan Cyle Larin'e sol kanatta görev verecek olan Sergen Yalçın, sağ kanadı 8 asistle ligin zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal'a emanet edecek. Galatasaray'ın Linnes ve Saracchi ile karşılarına geleceğini düşünen siyahbeyazlı ekibin kurmayları, özellikle Ghezzal'ın kanadından organize edeceği pozisyonlarla hem Larin'i hem de Aboubakar'ı pozisyonlarla buluşturacak.



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