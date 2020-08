Beşiktaş ve Fenerbahçe'de tüm yollar Papiss Cisse'ye çıkıyor

Yeni sezonun kadrolarını kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta birinci gündem maddesi santrfor transferi. Sarı lacivertliler, Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muriç'in, siyah beyazlılar da Lille'e giden Burak Yılmaz'ın boşluğunu dolduracak golcü arıyor. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Her iki kulübün milyarları aşan borçları ve takım harcama limitleri dikkate alınınca transfere harcayacakları paranın son derece kısıtlı olduğu ortada. Bu şartlar altında bütün oklar aynı ismi gösteriyor: Papiss Cisse.



Üst düzey takımlarda oynadı



Fransa, İngiltere, Almanya ve Çin'de üst düzey takımlarda oynadıktan sonra Aytemiz Alanyaspor'a gelen Senegalli futbolcu, golcülüğünün yanı sıra uyumlu kişiliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle Newcastle United forması giydiği dönemde başına büyük dertler açan özel hayatını tamamen düzene sokan Cisse, iki sezondur görev yaptığı Akdeniz ekibinin en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. 2018-19 sezonunda 27 resmi maçta 16 gol atan Senegalli forvet, bu sezon ise 38 karşılaşmada 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.



Bulut ve Yalçın'la sorun yaşamadı



Bonservisi elinde olan Cisse'yi Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından cazip hale getiren bir diğer unsur, her iki takımın teknik direktörleriyle çalışmış olması. Alanyaspor'da önceki sezon görev yapan Sergen Yalçın ve bu sezonki hocası Erol Bulut, tecrübeli futbolcuyla hiçbir sorun yaşamadı. Cisse'den önce Lokomotiv Moskova'nın golcüsü Fedor Smolov'la görüşen Fenerbahçe, Rus ekibinin 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle bu ismi gündemden çıkardı.



Adı konulmamış centilmenlik anlaşması



Cisse de hem daha fazla para kazanma arzusu hem de yakın arkadaşı Demba Ba'nın Başakşehir'de oynaması nedeniyle İstanbul takımlarında oynamak istiyor. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği Cisse'nin hangi takıma gideceği merakla bekleniyor. Bu arada iki ezeli rakip arasında adı konmamış bir centilmenlik anlaşmasının bulunduğunu hatırlatmakta yarar var.ali Koç'un babası rahmi Koç, maddi ve manevi anlamda Beşiktaş'ın en önemli destekçilerinden biri.