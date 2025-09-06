06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş, transferde eksi bakiyede!

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi siyah-beyazlıların mali tablosunu olumsuz etkiledi. 21 futbolcuyla yollar ayrılmasına rağmen bu ayrılıklardan ciddi bir gelir sağlanamadı.

calendar 06 Eylül 2025 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, transferde eksi bakiyede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfere oldukça hızlı başlayan Beşiktaş, yaz aylarında kadroda büyük bir değişime gitti.

21 oyuncu gönderilirken bu ayrılıklar çoğunlukla sözleşme fesihleri, bedelsiz transferler ve kiralamalarla gerçekleşti. Bu nedenle kasaya yalnızca 34 milyon euro civarında bir gelir girdi.

ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Gedson Fernandes'i 20 milyon euroya Benfica'ya gönderen Beşiktaş, aynı kulüpten Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. 8 yeni transfer için toplamda 72 milyon euro harcayan siyah-beyazlılar, sezonu 33 milyon euro eksiyle kapattı.


CAMİADA YANKI BULDU

Beşiktaş camiasında bu tablo, "çok giden, az kazanç; çok gelen, yüksek harcama" yorumlarını beraberinde getirdi. Yönetim, yapılan yatırımların yeni transferlerin performansıyla karşılık bulmasını umuyor.

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.