Beşiktaş'ta sürpriz tercih!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçında en uçta Mustafa Erhan Hekimoğlu'na forma verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz tercih!
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26 Eylül 2024 21:02
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta sürpriz bir tercih geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında en uçta Mustafa Erhan Hekimoğlu'na forma verdi.

11'i değerlendiren Oğuzhan Özyakup, "Ciro çok maç oynadı üst üste. Hoca bunu kesinlikle aklında bulundurdu. Dün kampa gittim. Az çok duymuştum. Tahmin de ettim. Ciro'yu korumak için böyle yaptı. Mustafa çok genç ama ondan da beklentim çok büyük, çok beğeniyorum. Onana ve Musrati'yi orta sahaya biraz daha defansif oynatmak için seçmiş olabilir" dedi.

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde:




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