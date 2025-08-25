25 Ağustos
Beşiktaş'ta stoper değişimi

Beşiktaş, defans hattındaki kalitesini arttırmak amacıyla stoper hattını yenilemek istiyor.

calendar 25 Ağustos 2025 09:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer sezonun sonuna yaklaşılması ile birlikte çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda Beşiktaş yönetiminin stoper tandemi ile ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi.

Defans hattındaki kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Yönetimin iki oyuncunun yerine daha üst seviye savunmacıları kadrosuna katmak istediği ve bunun için de çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
