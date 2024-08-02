Beşiktaş'ta sıradaki ayrılık Chamberlain

Beşiktaş'ta gözden çıkartılan Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
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