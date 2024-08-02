Beşiktaş'ta sıradaki ayrılık Chamberlain

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i gözden çıkardı. İngiliz yıldız ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sıradaki ayrılık Chamberlain
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02 Ağustos 2024 09:25
Beşiktaş'ta gözden çıkartılan Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

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