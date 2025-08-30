Beşiktaş'ta Rashica ile ayrılık kararı

UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, önemli kararlar veriyor.
Ole Gunnar Solskjaer ile ayrılık kararı alıp, Norveçli çalıştırıcının yerine Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar bu kapsamda, Milot Rashica için de kararını verdi.
YOLLAR AYRILIYOR
Beşiktaş, önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Rashica ile ayrılma kararı aldı.
Serdal Adalı yönetimi, Kosovalı oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkan Milot Rashica, 5 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti.
Güncel değeri 6.5 milyon Euro olan Kosovalı sağ kanat, bu sezon da şu ana kadar çıktığı 4 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
