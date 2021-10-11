Beşiktaş Yönetimi, 'Başının belası' Adem Ljajic 'ten kurtulmak için her yolu deniyor. Siyah-Beyazlılar şimdiye kadar gelen transfer tekliflerini reddeden Bosna Hersek asıllı Sırp yıldız için devre arası neşteri vuracak.



Tecrübeli orta saha oyuncusu Ocak ayında bir takımla anlaşmazsa Siyah-Beyazlılar sözleşmesini feshedecek. Ljajic, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor. 6 aylık maaşı ise 2.1 milyon euro (Yaklaşık 22 milyon lira).



Beşiktaş, devre arasının son gününe kadar bir takımla anlaşmadığı takdirde 22 milyon lirayı verip Sırp oyuncuyla vedalaşacak.



2019 yılında transfer edilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ljajic bu sezon hiçbir maçta görev almadı. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu gönderip onun yerine transfer yapmayı planlıyor.



