Beşiktaş'ta Ljajic'i göndermenin bedeli

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic'in takımdan gitmesi için gereken rakam siyah beyazlı yönetimi maddi açıdan zorlayacak gibi gözüküyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ljajic'i göndermenin bedeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2021 09:35
Beşiktaş Yönetimi, 'Başının belası' Adem Ljajic'ten kurtulmak için her yolu deniyor. Siyah-Beyazlılar şimdiye kadar gelen transfer tekliflerini reddeden Bosna Hersek asıllı Sırp yıldız için devre arası neşteri vuracak.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Ocak ayında bir takımla anlaşmazsa Siyah-Beyazlılar sözleşmesini feshedecek. Ljajic, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor. 6 aylık maaşı ise 2.1 milyon euro (Yaklaşık 22 milyon lira).

Beşiktaş, devre arasının son gününe kadar bir takımla anlaşmadığı takdirde 22 milyon lirayı verip Sırp oyuncuyla vedalaşacak.

2019 yılında transfer edilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ljajic bu sezon hiçbir maçta görev almadı. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu gönderip onun yerine transfer yapmayı planlıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.