29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi

Beşiktaş'ta Lausanne maçında kadro dışı kalan Keny Arroyo, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu.

calendar 29 Ağustos 2025 17:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne eşleşmesinin rövanş karşılaşmasında kadro dışı kalan Keny Arroyo, sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve karşılaşmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi fesh edildi.

Lausanne karşılaşması öncesinde Norveçli çalıştırıcı, Arroyo hakkında "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.


ARROYO KRİZİ DERİNLEŞTİ

Bu yaşananların üstüne krizi bir adım öteye taşıyacak hamle Keny Arroyo'dan geldi. 19 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Tanrı biliyor ki aileniz, kariyeriniz ve finansal durumunuz konusunda endişeleniyorsunuz."

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.