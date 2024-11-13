Beşiktaş'ta karar verildi: Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş yönetimi, üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen Giovanni van Bronckhorst ile yola devam etmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta karar verildi: Giovanni van Bronckhorst
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13 Kasım 2024 09:25
Ligde son 5 maçta alınan 1 galibiyet sonrası lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta yönetim Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile bir kriz toplantısı gerçekleştirdi.

AYRILIK İHTİMALİ YOK

Toplantıda takımın aldığı kötü sonuçların nedenlerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 49 yaşındaki teknik adama sonuna kadar güvendiği ve bir hoca değişikliğinin şu an için hiçbir şekilde gündemde olmadığı ifade edildi.

TAKIM OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Yönetim, geçen sene yaşanan tam 6 teknik adam değişikliğinin takıma faydadan çok zarar getirdiği düşüncesinde ortak paydada buluştu. Bu nedenden dolayı Giovanni van Bronckhorst ile yola devam edilecek.



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