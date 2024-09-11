Beşiktaş'ta Chamberlain kararı değişti!

Önce Eyüpspor, ardından da Antalyaspor'un tekliflerini reddeden Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı idarecilerle görüştü. 31 yaşındaki futbolcunun yoluna Beşiktaş'ta devam etmesine karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Chamberlain kararı değişti!
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11 Eylül 2024 08:09
Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından iki isimle daha yollarını ayırmak istiyordu: Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey…

Daha önce Eyüpspor ile görüşen ve teklifi reddeden İngiliz yıldız Chamberlain'e Antalyaspor talip oldu. Kırmızı-beyazlılar, transfer tahtalarını açmaları halinde hem 31 yaşındaki orta sahayı hem de Amartey'i kadrolarına katabileceklerini iletti. Ancak Chamberlain, Akdeniz ekibine gitmeyi istemeyerek Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğünü hem Antalyaspor'a hem de kendi kulübüne bildirdi.

CHAMBERLAIN KALIYOR

Bunun üzerine siyah-beyazlı idarecilerle tecrübeli futbolcu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede taraflar anlaşırken sözleşmesi 2026'da bitecek olan Chamberlain'in, Kartal'da yola devam etmesi kararlaştırıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Daniel Amartey ise hem Beşiktaş hem Antalyaspor hem de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Ganalı stoperin takımdan ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.

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