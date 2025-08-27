26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Beşiktaş'ta Chamberlain defteri kapanıyor!

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıracak.

calendar 27 Ağustos 2025 07:59 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 08:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Chamberlain defteri kapanıyor!
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Alex Oxlade Chamberlain'le bu hafta yollar ayrılıyor.

İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İngiltere'den bazı takımlarla görüşen Oxlade Chamberlan'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol kaydetti. 

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
