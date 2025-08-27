Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Alex Oxlade Chamberlain'le bu hafta yollar ayrılıyor.
İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
İngiltere'den bazı takımlarla görüşen Oxlade Chamberlan'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 20 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta Chamberlain defteri kapanıyor!
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıracak.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Alex Oxlade Chamberlain'le bu hafta yollar ayrılıyor.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Vasco da Gama, Cuesta için yeniden devrede!
-
9
Benficalı taraftarlardan Kerem yorumu!
-
8
Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer
-
7
Keny Arroyo'dan olay yaratan paylaşım!
-
6
Senne Lammens'in tercihi Manchester United!
-
5
Galatasaray'da sosyal medyayı sallayan diyalog: Yunus - Abdülkerim!
-
4
Jose Mourinho'dan Hamdi Akın'a cevap!
-
3
Victor Nelsson'dan transfer itirafı!
-
2
Galatasaray'da Bissouma bitiyor!
-
1
Jose Mourinho'dan Geny Catamo yanıtı!
- 08:16 Hala gitmek istiyor; Dursun Özbek rapor bekliyor
- 07:59 Beşiktaş'ta Chamberlain defteri kapanıyor!
- 01:37 Filenin Sultanları liderlik maçına çıkıyor!
- 01:33 Benfica - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 00:53 Stuttgart'tan penaltılarla tur bileti! 8 gollü maçta nefes kesen zafer
- 00:43 A Milli Takım'ın ilk rakibi Letonya!
- 00:28 Türkiye'de biten transferler!
- 00:15 Galatasaray'a Devler Ligi'nden 640 bin euro!
- 23:59 Pafos, 89'da attı ve turu geçti!
- 23:51 Bodo Glimt tarih yazdı! İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde
- 23:44 Vasco da Gama, Cuesta için yeniden devrede!
- 23:42 Brentford, İngiltere Lig Kupası'nda turladı!
- 23:25 Wolverhampton'dan geri dönüşle tur!
- 23:17 Mostafa Mohamed Panathinaikos'un gündeminde
- 22:55 Zaniolo'da çıkmaz: Kalmak istiyor!
- 22:48 Crystal Palace'ta Yeremy Pino bitiyor!
- 22:46 Adem Bona: "Turnuvaya iyi başlamak için heyecanlıyız"
- 22:31 Kairat tarih yazdı! Celtic'i penaltılarla eledi
- 22:27 Keny Arroyo'dan olay yaratan paylaşım!
- 22:05 Cedi Osman: "Hazırız ve motiveyiz!"
- 22:02 Zeynep Sönmez'in ABD Açık'ta 2. turdaki rakibi Ukraynalı Kostyuk oldu
- 21:49 Jose Mourinho'dan Geny Catamo yanıtı!
- 21:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 20:59 Galatasaray'da sosyal medyayı sallayan diyalog: Yunus - Abdülkerim!
- 20:46 Jose Mourinho'dan Hamdi Akın'a cevap!
- 20:29 Jose Mourinho'dan transfer için yönetime flaş sözler!
- 19:41 Senne Lammens'in tercihi Manchester United!
- 19:35 Benficalı taraftarlardan Kerem yorumu!
- 19:19 Beşiktaş için İstanbul'da: Tiago Djalo!
- 19:12 Milan, Adrien Rabiot için devrede!
- 19:06 Victor Nelsson'dan transfer itirafı!
- 18:51 Burak Yılmaz "Djalo, Beşiktaş'ın elindeki stoperlerden farklı"
- 18:47 Burak Yılmaz'dan Mario Balotelli yanıtı!
- 18:42 Adam Buksa, Udinese'de!
- 18:11 Bayer Leverkusen, Lucas Vazquez'i açıkladı!
- 18:10 Sassuolo, Mehdi Taremi için devrede!
- 17:54 Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer
- 17:44 Beşiktaş açıkladı: El Bilal Toure!
- 17:10 Galatasaray'da Bissouma bitiyor!
- 16:41 Borussia Dortmund, Niko Kovac ile 1 yıl daha uzattı!
- 16:31 Galatasaray, Zaniolo kararından geri adım atmıyor!
- 16:25 Bruno Lage'den flaş Fenerbahçe açıklamaları
- 16:11 Kocaelispor'dan borç açıklaması!
- 15:55 Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı
- 15:54 Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı açıkladı
- 15:52 Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
- 15:48 Geny Catamo'nun transferi çıkmaza girdi!
- 15:43 Bottas ve Perez, Cadillac için yarışacak
- 15:38 Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray itirafı
- 15:25 Gaziantep mutlu sona çok yakın: Melih Kabasakal
- 15:15 Zeynep Sönmez, bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde
- 15:07 Taylan Antalyalı antrenmanlara başladı
- 15:05 UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor
- 15:05 Fuat Çapa: "Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz"
- 15:02 Ibrahim Olawoyin'den Galatasaray açıklaması!
- 14:59 Fenerbahçe, Portekiz ekiplerine karşı 14. kez sahaya çıkacak
- 14:59 Bilal Kısa: "Yolun henüz başındayız"
- 14:56 Hüseyin Bulut'un yeni durağı belli oldu!
- 14:53 Karşıyaka'dan kampanyaya büyük destek
- 14:41 ABB FOMGET, Avrupa'da Slavia Prag ile karşılaşacak
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Brentford, İngiltere Lig Kupası'nda turladı!
Wolverhampton'dan geri dönüşle tur!
Crystal Palace'ta Yeremy Pino bitiyor!
Milan, Adrien Rabiot için devrede!
Adam Buksa, Udinese'de!
Bayer Leverkusen, Lucas Vazquez'i açıkladı!
Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer
Borussia Dortmund, Niko Kovac ile 1 yıl daha uzattı!
Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka'yı açıkladı
Manchester City, Donnarumma için Ederson'u bekliyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|9
|2
|Trabzonspor
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|3
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|4
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Antalyaspor
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Eyüpspor
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|3
|10
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|11
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|12
|Alanyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|13
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|Kayserispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|15
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|16
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0