Beşiktaş'ta Al-Musrati kararı

Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati, Gaziantep FK deplasmanında sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.
54 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncunun, ilk müdahalesinde sorun gözlenmezken yapılacak detaylı kontrollerin ardından durumu da netlik kazanacak.
Musrati'de risk taşıyan bir durum olursa, oyuncu Antalya karşılaşmasında riske edilmeyecek.
54 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncunun, ilk müdahalesinde sorun gözlenmezken yapılacak detaylı kontrollerin ardından durumu da netlik kazanacak.
Musrati'de risk taşıyan bir durum olursa, oyuncu Antalya karşılaşmasında riske edilmeyecek.