Beşiktaş'ta Al-Musrati kararı

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Al-Musratinin son durumunda risk taşıyan bir durum olursa, yıldız isim Antalyaspor mücadelesinde riske edilmeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al-Musrati kararı
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13 Mart 2024 11:42
Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati, Gaziantep FK deplasmanında sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.

54 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncunun, ilk müdahalesinde sorun gözlenmezken yapılacak detaylı kontrollerin ardından durumu da netlik kazanacak.

Musrati'de risk taşıyan bir durum olursa, oyuncu Antalya karşılaşmasında riske edilmeyecek. 

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