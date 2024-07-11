Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:22

Beşiktaş Süper Lig fikstürü 2024-2025

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda oynayacağı maçlar fikstür çekimi ile belli oldu. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçları 5,6,10,11,15 ve 16 haftalarda oynanacak. Beşiktaş taraftarları ise takımlarının maç fikstürüne ulaşmaya çalışıyor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Peki Beşiktaş Süper Lig'de ilk maçını kimle oynayacak? İşte, 2024-2025 Beşiktaş fikstürü…

Beşiktaş Süper Lig fikstürü 2024-2025
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Süper Lig'de yeni sezon 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Beşiktaş derbi tarihleri ve sezonun fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak. Beşiktaş üçüncü haftayı bay geçerken ilk yarının son maçında ise Bodrumspor ile karşılaşacak. 2024-2025 Sezonu Beşiktaş Süper Lig fikstürü belli oldu. İşte, Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar…

BEŞİKTAŞ FİKSTÜRÜ 2024-2025

Beşiktaş sezonun ilk maçında Samsunspor ile oynarken ilk derbisini 5. hafta Trabzonspor ile oynayacak. İşte, Beşiktaş fikstürü;

1. Hafta
Samsunspor – Beşiktaş

2. Hafta
Beşiktaş – Antalyaspor3. Hafta
Bay

4. Hafta
Beşiktaş – Sivasspor

5. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş

6. Hafta
Beşiktaş - Eyüpspor

7. Hafta
M. Kayserispor - Beşiktaş

8. Hafta
Gaziantep FK - Beşiktaş

9. Hafta
Beşiktaş - Konyaspor

10. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta
Beşiktaş – Kasımpaşa

12. Hafta
Rams Başakşehir - Beşiktaş

13. Hafta
Beşiktaş - Göztepe

14. Hafta
A. Hatayspor - Beşiktaş

15. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe

16. Hafta
Adana Demirspor - Beşiktaş

17. Hafta
Beşiktaş – Corendon Alanyaspor

18. Hafta
Çaykur Rizespor - Beşiktaş

19. Hafta
Beşiktaş – S. Bodrum FK
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