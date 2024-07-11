Beşiktaş Süper Lig fikstürü 2024-2025

Süper Lig'de yeni sezon 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Beşiktaş derbi tarihleri ve sezonun fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak. Beşiktaş üçüncü haftayı bay geçerken ilk yarının son maçında ise Bodrumspor ile karşılaşacak. 2024-2025 Sezonu Beşiktaş Süper Lig fikstürü belli oldu. İşte, Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar…
BEŞİKTAŞ FİKSTÜRÜ 2024-2025
Beşiktaş sezonun ilk maçında Samsunspor ile oynarken ilk derbisini 5. hafta Trabzonspor ile oynayacak. İşte, Beşiktaş fikstürü;
1. Hafta
Samsunspor – Beşiktaş
2. Hafta
Beşiktaş – Antalyaspor3. Hafta
Bay
4. Hafta
Beşiktaş – Sivasspor
5. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta
Beşiktaş - Eyüpspor
7. Hafta
M. Kayserispor - Beşiktaş
8. Hafta
Gaziantep FK - Beşiktaş
9. Hafta
Beşiktaş - Konyaspor
10. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta
Beşiktaş – Kasımpaşa
12. Hafta
Rams Başakşehir - Beşiktaş
13. Hafta
Beşiktaş - Göztepe
14. Hafta
A. Hatayspor - Beşiktaş
15. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta
Adana Demirspor - Beşiktaş
17. Hafta
Beşiktaş – Corendon Alanyaspor
18. Hafta
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
19. Hafta
Beşiktaş – S. Bodrum FK
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