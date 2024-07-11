Beşiktaş Süper Lig fikstürü 2024-2025

Süper Lig'de yeni sezon 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Beşiktaş derbi tarihleri ve sezonun fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak. Beşiktaş üçüncü haftayı bay geçerken ilk yarının son maçında ise Bodrumspor ile karşılaşacak. 2024-2025 Sezonu Beşiktaş Süper Lig fikstürü belli oldu. İşte, Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar…



BEŞİKTAŞ FİKSTÜRÜ 2024-2025



Beşiktaş sezonun ilk maçında Samsunspor ile oynarken ilk derbisini 5. hafta Trabzonspor ile oynayacak. İşte, Beşiktaş fikstürü;



1. Hafta

Samsunspor – Beşiktaş



2. Hafta

Beşiktaş – Antalyaspor3. Hafta

Bay



4. Hafta

Beşiktaş – Sivasspor



5. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş



6. Hafta

Beşiktaş - Eyüpspor



7. Hafta

M. Kayserispor - Beşiktaş



8. Hafta

Gaziantep FK - Beşiktaş



9. Hafta

Beşiktaş - Konyaspor



10. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş



11. Hafta

Beşiktaş – Kasımpaşa



12. Hafta

Rams Başakşehir - Beşiktaş



13. Hafta

Beşiktaş - Göztepe



14. Hafta

A. Hatayspor - Beşiktaş



15. Hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe



16. Hafta

Adana Demirspor - Beşiktaş



17. Hafta

Beşiktaş – Corendon Alanyaspor



18. Hafta

Çaykur Rizespor - Beşiktaş



19. Hafta

Beşiktaş – S. Bodrum FK

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