Beşiktaş Sterling transferinde sona yaklaştı

Sol kanat transferine öncelik veren Beşiktaş'ta, Raheem Sterling ismi ağır basmaya başladı.
PAZARLIKLAR SONA GELDİ
Siyah-beyazlılar, Sterling için Chelsea ile pazarlıklarda büyük oranda anlaşmaya varıldı.
30 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Sterling'in, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
Beşiktaş İngiliz yıldız Sterling'i de transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.
PAZARLIKLAR SONA GELDİ
Siyah-beyazlılar, Sterling için Chelsea ile pazarlıklarda büyük oranda anlaşmaya varıldı.
30 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Sterling'in, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
Beşiktaş İngiliz yıldız Sterling'i de transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.