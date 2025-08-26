25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Beşiktaş Sterling transferinde sona yaklaştı

Sol kanat transferinde önceliği Sterling'e veren Beşiktaş, Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı.

calendar 26 Ağustos 2025 09:23
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Sol kanat transferine öncelik veren Beşiktaş'ta, Raheem Sterling ismi ağır basmaya başladı.

PAZARLIKLAR SONA GELDİ

Siyah-beyazlılar, Sterling için Chelsea ile pazarlıklarda büyük oranda anlaşmaya varıldı.

30 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Sterling'in, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Beşiktaş İngiliz yıldız Sterling'i de transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
