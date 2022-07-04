Beşiktaş, Muleka için anlaştı!

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için Standard Liege ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Muleka için anlaştı!
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04 Temmuz 2022 17:38
Beşiktaş, hücum hattını Jackson Muleka ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, adı uzun süredir gündemde yer alan genç futbolcu için Standard Liege ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, bu transfer için Belçika ekibine 3.5 milyon euro'nun biraz altında bir bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar Kongolu oyuncuya ise ilk yıl 900 bin euro yıllık ücret ödeyecek. Golcü futbolcunun maaşı sezonlar geçtikçe artacak. Jackson Muleka ayrıca Beşiktaş ile 5 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.

22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

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