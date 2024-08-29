Haber Tarihi: 29 Ağustos 2024 18:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 18:19

Beşiktaş-Lugano Maçı Canlı İzle: Exxen Spor Canlı İzle

Beşiktaş'un UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı canlı yayın ile Exxen ekranlarında olacak. Siyah beyazlı temsilcimiz her türlü galibiyette turu atlayan taraf olacak. Beraberlik halinde ise karşılaşmada uzatma dakikalarına gidilecek. Beşiktaş Lugano maçı canlı izle seçeneği Exxen canlı yayın platformunda olacak. İşte UEFA Konferans Ligi play off maçı öncesi tüm detaylar…

Beşiktaş-Lugano Maçı Canlı İzle: Exxen Spor Canlı İzle
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. İsviçre'de oynanan ilk maçı 3-3 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak ve Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Peki Beşiktaş Lugano maçı Exxen'den nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Beşiktaş Lugano maçı canlı izle Exxen linki ve tüm detaylar… 
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.




NECİP UYSAL GÖREV YAPAMAYACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 323 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 368 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 6. MAÇ

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynanan Lugano maçında ise rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

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