"Beşiktaş'ın stadını örnek alacağız"

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda incelemelerde bulunarak stadın bir benzerinin Fiorentina Artemio Franchi Stadı'na yapılmasının planlandığını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Beşiktaş'ın stadını örnek alacağız'
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04 Haziran 2021 00:01
Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, İstanbul 'a ziyaret gerçekleştirerek Vodafone Park Stadı'nı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Nardella yaptığı açıklamada Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadı'nın yenilenmesine ilişkin incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Yeni Artemio Franchi Stadı'nın nasıl olacağına ilişkin Vodafone Park Stadı benzer özellikler sergiliyor. Harika bir restorasyon örneği ile sponsorluk için yılda 8 milyon euro kazanıyorlar Fiorentina'nın stadı da benzer şekilde şehrin içinde" sözlerini kullandı.

Floransa Belediye Başkanı Artemio Franchi Stadı'nın restorasyonu konusunda uluslararası tasarım yarışması açacaklarını da duyurarak, "Beşiktaş yaklaşık 110 milyon euro harcayarak yatırımını yaptı. Statta restoranlar, mağazalar, ticari alanlar ve otopark bile bulunuyor. Benzer özelliklerle burada da benzer bir yapı oluşturulacak" diye konuştu.




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