Beşiktaş'ın Devler Ligi kabusu! Rakamlar daha farklı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın farklı skorun aldatıcı olduğunu söyleyip "Gerçek bu değil" demişti ancak Portekiz ekibi dört gol dışında iki defa direğe takıldı, Ersin de beş net kurtarış yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Devler Ligi kabusu! Rakamlar daha farklı
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21 Ekim 2021 09:42
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini evinde Sporting Lizbon'a 4-1 yenilerek neredeyse tüketen Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi artık daha gerçekçi bir hedef olarak duruyor. Şampiyon kadronun korunmasına ve üzerine de çok kaliteli isimler katılmasına rağmen Devler Ligi'ndeki üç maçtan da mağlubiyetle ayrılınması moralleri bozdu. Sporting karşısındaki farklı yenilginin adil olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, takımın oyununu da beğendi ancak rakamlara bakıldığında adil gözükmeyen skor farkının Beşiktaş için daha da kötü olabileceği ortaya çıkıyor.

UYUMSUZLUK

Portekiz ekibi maç boyunca Beşiktaş kalesine gelmekte hiç zorlanmadı. Kaleci Ersin beş net kurtarışa imza atarak farkın daha da büyümesine engel oldu. Sporting'in iki net pozisyonda daha golü yapmasına ise direkler izin vermedi. İstanbul'da kolay bir galibiyet elde eden Portekiz'in son şampiyonu üç defa da kaleyi tutturamadığı net gollük pozisyona girdi. Geçen sezon birlikte mücade eden savunmadaki isimlerin uyuşmazlığı da dikkat çekiciydi. Özellikle Welinton ve Vida birbirlerini tamamlamakta zorlanması farklı yenilginin sebeplerindendi.

 


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