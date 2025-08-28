28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Beşiktaş için Axel Disasi iddiası!

Chelsea'de kadro dışı kalan Axel Disasi, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Fransız stoper için Bournemouth da devrede.

28 Ağustos 2025 14:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için Axel Disasi iddiası!
Chelsea'de kadro dışı kalan Fransız stoper Axel Disasi, Beşiktaş'ın gündemine girdiği iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, Chelsea forması giyen Fransız stoper Axel Disasi ile ilgilendiği öğrenildi.

Premier Lig ekibi Bournemouth'un da oyuncu için devrede olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın kısa sürede resmi adımlar atması bekleniyor.



YAN MEVKİ SAĞ BEK

Asıl mevkii stoper olan Disasi, zaman zaman sağ bekte de görev yapabiliyor. Bu özelliği, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in savunma planlamasında oyuncuya olan ilgisini artırıyor.

KARİYERİ 

1998 doğumlu oyuncu bugüne kadar toplam 313 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, 6 asist yaptı.

Disasi, kariyerinde bugüne kadar 64 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 2023'te Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon Euro'ya imza atan Fransız oyuncu, 2024-25 sezonunda Aston Villa'ya kiralandıktan sonra tekrar Chelsea kadrosuna dönmüştü.  (Chelsea Source) 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
