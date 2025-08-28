Chelsea'de kadro dışı kalan Fransız stoper Axel Disasi, Beşiktaş'ın gündemine girdiği iddia edildi.



Siyah-beyazlıların, Chelsea forması giyen Fransız stoper Axel Disasi ile ilgilendiği öğrenildi.



Premier Lig ekibi Bournemouth'un da oyuncu için devrede olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın kısa sürede resmi adımlar atması bekleniyor.

Asıl mevkii stoper olan Disasi, zaman zaman sağ bekte de görev yapabiliyor. Bu özelliği, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in savunma planlamasında oyuncuya olan ilgisini artırıyor.1998 doğumlu oyuncu bugüne kadar toplam 313 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, 6 asist yaptı.Disasi, kariyerinde bugüne kadar 64 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 2023'te Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon Euro'ya imza atan Fransız oyuncu, 2024-25 sezonunda Aston Villa'ya kiralandıktan sonra tekrar Chelsea kadrosuna dönmüştü. (Chelsea Source)