Beşiktaş - Fenerbahçe maçı (derbi) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı 14. haftanın geride kalmasıyla heyecanla devam ediyor. Lig'in yarısına gelinmesiyle birlikte gözler bir yandan da Beşiktaş Fenerbahçe derbi günü ve saatine çevrildi. Süper Lig 15. haftada oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımda da hazırlıklar sürerken sporseverler merak içerisinde "Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...



BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?



Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev mücadele 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Siyah-beyazlılar ligde son olarak Hatayspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönmüştü. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Jose Mourinho'nun takımında Dzeko attığı 8 golle takımın en golcü ismi olurken Dusan Tadic ise 7 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.Beşiktaş'ta ise İtalyan golcü Ciro İmmobile 9 gol atarken Milot Rashica ise 4 asistlik katkı verdi.



Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları bulunurken Fenerbahçe'de ise Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü derbide forma giyemeyecek.









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