Beşiktaş Başakşehir ücretsiz izle | Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın linki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.Mert, Taylan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Cerny, Rafa, Orkun, Toure, AbrahamVolkan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Feyzullayev, ShomurodovBeşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı. Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek. Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek. Söz konusu 3 oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 12 gol kaydederken, kalesinde ise 14 gol gördü. Öte yandan, Beşiktaş oynadığı son 2 resmi maçta da (Lausanne ve Corendon Alanyaspor) gol atamadı.İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi. Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.