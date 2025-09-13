Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.Mert, Taylan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Cerny, Rafa, Orkun, Toure, AbrahamVolkan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Feyzullayev, ShomurodovBeşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.