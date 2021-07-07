Beşiktaş, Abdülkerim'i istiyor

Beşiktaş, Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Abdülkerim'i istiyor
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07 Temmuz 2021 14:31
Transferde yerli stoper arayışını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için resmen devreye girdi.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim'in transferi için olumlu rapor veren Sergen Yalçın, A Milli Takım havuzunda bulunan futbolcunun transferi için Konyaspor ile görüşüyor.

Konyaspor'a Abdülkerim'in transferi için Tyler Boyd'u önerecek olan Beşiktaş'ın kısa bir süre içerisinde bu transferden sonuç alması bekleniyor.


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