Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un yöneticilerinden Hasan Yavuz Bakır,yaptı., Beşiktaş'ın transfer etmek için ilgi gösterdiği Emirhan Topçu, Fenerbahçe'ye döneceği gündeme gelen kaleci Tarık Çetin, yapılacak takviyeler ve hedefleri hakkında flaş sözler söyledi. İşte Hasan Yavuz Bakır'ın çok özel açıklamaları...Her şeyi detaylı planlayarak sürece girdik. Kongreyi geç yapmıştık. Takım küme düşmüştü, yeni bir kadro oluşturmak gerekiyordu. Takımımızda kiralık oyuncular vardı, onlarla yolları ayırdık. Bir anda takım boşaldı gibi. Geçen sezondan kalan oyuncu sayısı 5-6'ya düştü. Hocamızın talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptık. 6 kişiden oluşan bir transfer komitesi vardı. Hocamızın listesini kulüp menfaatleri doğrultusunda oluşturmaya çalıştık. Bir alt ligde mali şartlar daha zor. Düşük bir bütçeyle transfer yapmaya çalıştık.Bazı kentler Anadolu'da dezavantajlı. Karadeniz ve Doğu gibi illerde şehrin sosyal yaşamı dezavantaj oluyor. Getirseniz bile daha yüksek maliyet ödemek zorunda kalıyorsunuz. 'Her şey dahil' transferler yaptık. 10 oyuncu kattık kadromuza. Oyuncuların genel durumlarını inceledik. Yabancı oyuncular için de bunu yaptık. Takımdaşlık için ince eledik, sık dokuduk. Fark yaratmak için elimizden geleni yaptık. Oyuncuların karakteristik durumlarını çok önemsedik. Yerli oyuncuların tamamı bu ligde uzun süre oynamış, ligi bilen oyuncular. Henüz transferi bitirmedik ama her şey yolunda gitti.Bizim açımızdan iyi başlamak istiyorduk. Kazanarak başlamak istiyorduk. Bu ligin sürpriz maçları vardı. Takım istekli ve motiveydi. Santrfordaki eksikliğimiz, oyuncularımızın hazır olmaması gibi durumlar vardı. 11'de 8 yeni transfer vardı. Hava şartları da iyi değildi. 4-5 pozisyon bulduk. Fakat; iyi oynamadığımız da bir gerçek. Performansımız düşük kaldı. Rakibin 2 atağı var, gol atmayı başardılar. Maalesef kazanamadık. Üzüldük ama daha sezon başındayız. Telafi edeceğiz.Bizim amacımız bu yıl Süper Lig'e geri dönebilmek. Ait olduğumuz yer Süper Lig'dir. Bu ligi küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu ligde kısıtlı imkanlarla futbol oynamak zorundasınız. Bu sene kesin çıkmamız lazım ki mali tablomuzu düzeltebilelim. İnanıyoruz ve başaracağız.Uyumlu çalışıyoruz. Koordineliyiz. Şu ana kadar her şey eksiksiz gidiyor. Hocamızla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bülent Korkmaz hocamız bir ruh oluşturmaya çalışıyor. İnşallah bunu başaracağız. Hocamızla beraberliğimiz üst seviyede. Hocamız transferlerden memnun. Bu bütçeyle elimizden geleni yaptık.2 transfer daha katmayı planlıyoruz. Sonrası biraz şartlara göre değişebilir. Bir santrfor bir de ofansif orta saha almayı düşünüyoruz.Emirhan bizim değer verdiğimiz bir oyuncu. Hayaller kurduğumuz bir oyuncu. Beşiktaş ve birkaç kulüp talip oldu. Beşiktaş ile görüşmeler yapıldı. Futbol kulüpleri oyuncuyu düşünüyor ama kulüp menfaatlerini de düşünmek gerek. Şu ana kadar Rizespor'un menfaatleriyle teklifler örtüşmedi. İkincisi şampiyon olmak istiyoruz. Emirhan bu şehrin çocuğu. Aidiyet duygusu var. Hocamız her defasında kalması gerektiğini ifade etti. Emirhan takımda kaldı. İstediğimiz de buydu. Kendisiyle hiçbir problemimiz yok.Reddedilmeyecek bir teklif almadık Beşiktaş'tan. Öyle olsaydı hocamızla oturur konuşurduk. Bu da olmadığı için takımda kaldı. Bu sezon kalacak. Hem Emirhan'ın hem de bizim menfaatimize uygun gelişmeler olursa değerlendirilir. Ama çok cazip bir teklif gelmedi. Görüşmeler yapıldı ama cazip bir teklif gelmedi. Yurt dışından teklifler oldu. Doğru. O da cazip bir teklif değildi. İyi oyuncuyu herkes takip eder, almak ister. Futbolcumuz için şu anda bir bonservis belirlemedik.Tarık da çok özenle baktığımız bir sporcumuz. Hem karakter hem de oyuncu olarak çok iyi bir insandır. Kalecilerden yana şanslıyız. Gökhan Akkan gibi kalecilerimiz var. Tüm kalecilerimiz öyle. Tarık için birden fazla kulüp görüş aldı. Bülent Korkmaz hocamız takımda kalmasını istedi. Hak ettiği değerde bir teklif almadığımızı söyleyebilirim.Bizim bir sloganımız var. 'Beraber beraber, haydi beraber' diyoruz. Bu sezon böyle diyeceğiz. Sene sonunda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Denizlispor maçını da kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Başkanımız, yönetimimiz çok çalışıyor. Çok çalışıyor olmamızın karşılığını alacağız. İnşallah taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz.