Beşiktaş'a Lyon'da Ghezzal sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, bu akşam 22.00'de Lyon deplasmanına konuk olacak.
Lyon'da bulunan Siyah-beyazlılar'ın eski oyuncusu Rachid Ghezzal, maç öncesinde takımı kaldığı otelde ziyaret etti ve başarılar diledi.
Cezayirli futbolcu, yaz transfer döneminde Karadeniz temsilci Çaykur Rizespor'a imza atmıştı.
Lyon'da bulunan Siyah-beyazlılar'ın eski oyuncusu Rachid Ghezzal, maç öncesinde takımı kaldığı otelde ziyaret etti ve başarılar diledi.
Cezayirli futbolcu, yaz transfer döneminde Karadeniz temsilci Çaykur Rizespor'a imza atmıştı.