Beşiktaş'a Lyon'da Ghezzal sürprizi!

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın Lyon maçı öncesinde siyah-beyazlıları ziyaret etti ve takıma başarılar diledi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a Lyon'da Ghezzal sürprizi!
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24 Ekim 2024 12:02
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, bu akşam 22.00'de Lyon deplasmanına konuk olacak.

Lyon'da bulunan Siyah-beyazlılar'ın eski oyuncusu Rachid Ghezzal, maç öncesinde takımı kaldığı otelde ziyaret etti ve başarılar diledi.

Cezayirli futbolcu, yaz transfer döneminde Karadeniz temsilci Çaykur Rizespor'a imza atmıştı.  

 
 

 

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