Beşiktaş'a kulübeden gol katkısı yok!

Kadro derinliğinden dert yanan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, devre arası transfer dönemini işaret etti.
Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı çalıştırıcının hamle şansı da azaldı.
49 yaşındaki hoca, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi alamadı. Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.
Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu gollerin 2'sini kaydeden isim oldu.
Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı çalıştırıcının hamle şansı da azaldı.
49 yaşındaki hoca, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi alamadı. Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.
Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu gollerin 2'sini kaydeden isim oldu.