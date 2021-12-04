Berke Özer'in hedefi birinci kaleci olmak!

Hem millî takımın hem de Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'ın talihsiz sakatlığı sonrasında eldivenleri giyen Berke Özer, yükselen formuyla dikkati çekiyor.



Altay'ın sakatlığı sonrasında çıktığı ilk üç maçta kalede güven vermeyen Berke, sarı lacivertlileri devre arasında kaleci transferi planları yapmasına sebep olmuştu. Ancak Galatasaray derbisiyle birlikte kalesinde devleşmeye başlayan Berke, kurtarış yüzdesini yüzde 43'ten yüzde 54'e çıkardı ve bu plan şimdilik askıya alındı.



"HAYALİMİN TAKIMINDAYIM"



Son iki maçta kalesine gelen altı şuttan dördünü kurtaran Berke, topu oyuna sokma başarısını ise yüzde 87 gibi oldukça yüksek bir orana çıkarmayı bildi. Berke'nin yükselen formunun ardında yaptığı özel antrenmanlar ve terapiler geliyor. Her gün fazladan çalışmaya devam eden Berke, takımın birinci kalecisi olmayı hedefliyor. Performansını her geçen gün artırmayı hedeflediğini söyleyen Berke Özer "Hayalimin takımındayım. Bu takımın birinci kalecisi olmak istiyorum" dedi.





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