Berkay Vardar: 'Olmayınca olmuyor'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Berkay Vardar, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.



Genç Berkay maça iyi başladıklarını ancak sonunun istedikleri gibi olmadığını belirterek, "İyi başladık. 3-0 öne geçtik. Sonrasında talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördük. Skoru tutmaya çalıştık, elimizden geldiğince tuttuk. Olmayınca olmuyor." dedi.



Kırmızı kartla ilgili ise Berkay, "Skora yansıdığı kadar kırmızı kart bize etki etti. 3-0 öndeyken 3-3 bitti maç." diyerek açıklamalarını noktaladı.





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