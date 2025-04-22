Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 16:10 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 16:10

Berkan Kaplan TOGG'dan ayrıldı! Berkan Kaplan kimdir?

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'da tasarım ekibine liderlik eden ve önemli projelere imza atan Berkan Kaplan, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2019 yılından bu yana şirketin önemli isimlerinden biri olan Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Togg'daki yolculuğunu sonlandırdığını açıkladı. Yerli otomobilin T10X ve T10F modellerinin geliştirilmesinde ön planda olan Kaplan'ın ayrılığı, otomotiv ve tasarım dünyasında dikkatle takip ediliyor.

Berkan Kaplan TOGG'dan ayrıldı! Berkan Kaplan kimdir?
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Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), dikkat çeken bir gelişme ile gündem oldu. Firmanın tasarım ekibinin başında bulunan Berkan Kaplan, görevinden ayrılacağını duyurdu. Kaplan, T10X ile T10F'in yanı sıra Trugo şarj üniteleri ile şirketin diğer tasarımları için de çalışmıştı.

BERKAN KAPLAN TOGG AYRILIĞINI DUYURDU

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'un tasarım sürecinde önemli bir rol üstlenen Berkan Kaplan, altı yıllık görev süresinin ardından şirketten ayrıldığını duyurdu. Kaplan TOGG ayrılığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı samimi bir açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Uzun yıllar boyunca Togg'un hem marka kimliği hem de ürün tasarımı alanındaki çalışmalarına liderlik eden Kaplan, yerli otomobilin gelişiminde katkı sağlayan en önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyordu.

Ayrılığına dair yaptığı paylaşımda ise duygusal ifadeler yer aldı. Kaplan "Bugün sizlerle paylaşmak istediğim şey Togg'daki yolculuğumun sonuna geldiğimdir" sözleriyle görevini noktaladığını belirtti.

BERKAN KAPLAN KİMDİR?

Berkan Kaplan, özellikle endüstriyel tasarım alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'de tasarım dünyasında önemli bir yere sahip bir isimdir. Kariyerine mühendislik temelli başlayan Kaplan, zamanla tasarım dünyasına yönelmiş ve kullanıcı deneyimini merkeze alan projelere imza atmıştır.

Kaplan, farklı sektörlerde yerli ve yabancı birçok marka için ürün tasarımları gerçekleştirmiş, bu süreçte yenilikçi yaklaşımı ve estetik odaklı bakış açısıyla öne çıkmıştır.

2016 yılında tasarladığı ürünler uluslararası tasarım ödülleriyle taçlandırılmış, aynı yıl içinde kurduğu danışmanlık firması aracılığıyla Arçelik, Fakir, Arzum ve Hotpoint gibi markalara da hizmet sunmuştur.

2019 yılında ise Türkiye'nin en büyük otomotiv vizyonlarından biri olan Togg projesine dahil olmuştur.

BERKAN KAPLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berkan Kaplan, eğitim hayatını da Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Kaplan, ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Endüstriyel Tasarım üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Disiplinler arası eğitimi sayesinde teknik altyapısını kreatif tasarımla birleştirme fırsatı bulan Kaplan, kariyerini bu doğrultuda şekillendirmiştir. 44 yaşında olan Kaplan, Türkiye'nin hem mühendislik hem de tasarım alanında yetiştirdiği nitelikli isimlerden biri olarak tanınıyor.

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