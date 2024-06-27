Berkan Durmaz, Türk Telekom'da

Türk Telekom Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berkan Durmaz, Türk Telekom'da
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27 Haziran 2024 21:07
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 27 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Berkan'la sözleşme imzalandı.

Geride kalan sezonda Beşiktaş'la tüm kulvarlarda 50 maça çıkan 2,06 metre boyundaki Berkan, 3,5 sayı ortalaması yakaladı.

Kariyerinde TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka formaları da giyen Berkan, gelecek sezon Türk Telekom'un başarısı için mücadele edecek.

Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom, Mahir Ağva, Anthony Brown, Javon Bess ve Vassilis Charalampopoulos'tan sonra beşinci transferini Berkan Durmaz'la gerçekleştirmiş oldu.

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