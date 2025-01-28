Haber Tarihi: 28 Ocak 2025 16:34 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 16:34

Berat Gecesi ne zaman 2025? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)

2025 Berat Gecesi ne zaman, Berat Kandili ne zamani hangi güne denk geliyor soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mübarek üç aylardan biri olarn Recep ayının başlaması ile kandil günleride ibaderlerini idrak edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Berat Gecesi ne zaman? İşte detaylar....

Berat Gecesi ne zaman 2025? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)
Abone Ol
Üç aylar içinde idrak edilecek kandil olan Berat Kandili'nin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bu mübarek günün 2025 yılında ne zaman, hangi gün idrak edileceği araştırılıyor. Dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman?
2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 13 Şubat 2025 günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı Beşiktaş Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı
UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza! Fenerbahçe UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı
Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun dönüşü için tarih verdi Inter Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun dönüşü için tarih verdi
Real Madrid'in istediği Türk yıldız Real Madrid Real Madrid'in istediği Türk yıldız
Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Nainggolan serbest bırakıldı Dünya Futbolu Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Nainggolan serbest bırakıldı
Beşiktaş'tan gençlik hamlesi: Valentin Barco Beşiktaş Beşiktaş'tan gençlik hamlesi: Valentin Barco
EljİF Elmas, İtalya yolcusu Leipzig EljİF Elmas, İtalya yolcusu
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan ilk açıklama Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan ilk açıklama
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi!
2
Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oluyor
3
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
4
Vinicius Junior'a sarsıcı teklif: 1.3 milyar euro
5
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde pürüz
6
Galatasaray, Kevin Danso'da sona yakın
7
EljİF Elmas, İtalya yolcusu

SON HABERLER