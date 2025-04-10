Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli olacak?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 18 kuruş indirim yansıtıldı. Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirim kararının resmileşmesiyle birlikte fiyatlar iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Otogaz (LPG) ve motorine yapılan indirimlerin ardından benzinli araç sahiplerini sevindiren haber de nihayet geldi.

Benzinin litre fiyatına 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren 2 lira 24 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 83 kuruş, Ankara'da 47 lira 40 kuruş, İzmir'de 47 lira 75 kuruşa satılırken gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 44-45 lira seviyelerine kadar gerilemiş oldu.

Benzin, motorin ve otogazda (LPG) güncel fiyatlar ise şöyle:

İstanbul (Avrupa): 44.59 TL

İstanbul (Anadolu): 44.44 TL

Ankara: 45.16 TL

İzmir: 45.51 TL

İstanbul (Avrupa): 44.31 TL

İstanbul (Anadolu): 44.19 TL

Ankara: 45.06 TL

İzmir: 45.89 TL

İstanbul (Avrupa): 27.39 TL

İstanbul (Anadolu): 26.79 TL

Ankara: 27.29 TL

İzmir: 27.24 TL

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.

Brent petrol, 60 dolar sınırına kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.