Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 19:26 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 19:26

Benzin zammı iptal mi? 2 Nisna 2025

Ekonomist İris Cibe, bu gece benzine yapılması planlanan 1.25 TL'lik zammın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Benzin zammı iptal mi? 2 Nisna 2025
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Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzinde gece yarısından itibaren 1 lira 25 kuruş fiyat artışı olacaktı. Ancak EPDK'dan araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Benzin zammı iptal edildi.

Jeopolitik riskler ve arz endişeleri ile birlikte brent petrol 5 haftanın zirvesini görmüştü. Petrolün varil fiyatı 75 doları görürken, bu gelişme sonrası akaryakıta zam geleceği belirtilmişti.

LİTRESİ 50 LİRAYA ÇIKACAKTI

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş artacaktı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı şehirlerde büyükşehirlerde 48-49 lira bandına, Elazığ, Hakkari, Muş, gibi bazı doğu şehirlerimizde ise 50 liraya çıkacaktı

ZAM İPTAL EDİLDİ

Ancak araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Benzine yapılacak zammın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından iptal edildiği öğrenildi.

2 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL
Ankara: 47.29 TL
İzmir: 47.65 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL
Ankara: 47.57 TL
İzmir: 47.93 TL
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