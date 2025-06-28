28 Haziran
Palmeiras-Botafogo RJ
19:00
28 Haziran
Benfica-Chelsea
23:00
28 Haziran
Rosenborg-Viking
19:00
28 Haziran
Hoedd-Mjoendalen
15:00
28 Haziran
Kongsvinger-Raufoss
15:00
28 Haziran
Lillestroem-Sogndal
17:00
28 Haziran
Moss-Egersund
17:00
28 Haziran
Odds Ballklubb-Start
17:00
28 Haziran
Skeid-Aalesund
17:00
28 Haziran
Stabaek-Ranheim
17:00
28 Haziran
Viborg-Randers FC
0-167'
28 Haziran
Club Brugge-Kortrijk
2-076'
28 Haziran
Kazan-KamAZ
13:00
28 Haziran
FC Nordsjaelland-AC Horsens
14:00
28 Haziran
Hvidovre-Broendby IF
15:00
28 Haziran
Sion-Xamax
17:00
28 Haziran
Alloa Athletic-Livingston
17:00
28 Haziran
Alkmaar-Kilmarnock
17:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
28 Haziran
SJK-IFK Mariehamn
4-1
28 Haziran
Haka-Ilves
18:00
28 Haziran
FC KTP-FF Jaro
20:00
28 Haziran
Oulu-VPS
23:00
28 Haziran
Vila Nova-Atletico GO
22:00
29 Haziran
Athletico Paranaense-Coritiba
00:30
28 Haziran
Vasteras SK-Landskrona BoIS
0-033'
28 Haziran
Oergryte FF-Helsingborg
0-127'
28 Haziran
GIF Sundsvall-Östersunds
16:00
28 Haziran
Trelleborgs FF-IK Oddevold
16:00
28 Haziran
Hammarby-Halmstads BK
16:00
28 Haziran
Oesters IF-Sirius
18:30

Bengisu Avcı'dan 3 gümüş madalya

Milli sporcu Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen Champion of Champions'da ülkemize 3 gümüş madalya getirdi.

calendar 28 Haziran 2025 14:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bengisu Avcı'dan 3 gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere-Dover'de düzenlenen ve dünyanın en iyi açık su sporcularının katıldığı Champion of Champions'da 1 mil, 3 mil ve 5 mil kategorisinde gümüş madalya kazandı. Ocean's 7'de Molokai ve Cook Kanalı'nı geçen ilk Türk, Catalina'yı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın unvanlarının sahibi Bengisu Avcı, açık denizlerdeki başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor. Buz Dünya Şampiyonu ve Buz Dünya Rekortmeni İzmirli yüzücü, bu kez de İngiltere-Dover'daki Champion of Champions'da üç gümüş madalya kazandı.

Bengisu Avcı, dünyanın dört bir yanından en iyi açık su yüzücülerinin farklı yaş ve mesafe kategorilerinde yarıştığı Champion of Champions'da 1 milde 00.26.25, 3 milde 01.18.01, 5 milde ise 02.15.52'lik dereceler elde etti. British Long Distance Swimming Association'un düzenlediği Champion of Champions yarışmasında mesafeler, 15-16C suda yüzüldü. İzmirli yüzücü, Dover'daki şampiyonanın ardından bir aylık soğuk su kampı için İngiltere'de kaldı. Kıyı Ege'de su sıcaklıklarının 25 derece üzerine çıktığını, bu tarz şampiyonaların ise 15 dereceler civarında yapıldığını belirten Bengisu Avcı, 'Bu nedenle uzun süredir Çanakkale Boğazı'nda antrenman yapıyordum. Ancak su sıcaklığı artık orada da iyice yükseldi. Vücudumun soğuk su eşiğini düşürmek amacıyla AXA Sigorta'nın sponsorluğunda bir ay İngiltere'de kalıp kamp ve antrenman yapacağım' dedi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.