Haber Tarihi: 25 Ocak 2025 18:43 -
Güncelleme Tarihi:
25 Ocak 2025 18:43
BEIN İZLE Galatasaray Konyaspor canlı maç linki
Galatasaray Konyaspor maçı ücretsiz bein Sports canlı link | Galatasaray Konyaspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Konyaspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz izleme detayları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturacak Galatasaray - Konyaspor maçının Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski, bu sezon Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia ile oynadığı rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Başakşehir, o maçta Iberia'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Raczkowski, 2021-2022 sezonunda ise Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Marsilya ile deplasmanda maçta düdük çalmıştı. Galatasaray, o maçta Marsilya ile 0-0 berabere kalmıştı.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.
SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
SON 2 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Galatasaray, müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.
11 MAÇTIR GOL YİYOR
Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı. Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 30 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK EKSİK
İç sahadaki son Göztepe maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar nedeniyle birçok Galatasaray taraftarı maça giremeyecek. Göztepe müsabakasının ardından PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü'nde 14, Güney Tribünü'nde 13, Doğu Tribünü'nde ise 11 olmak üzere toplam 38 bloktaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti. İç sahada taraftarıyla önemli bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı ekip, çoğunluğu kombine bilet sahibi "tecrübeli" taraftarlarından mahrum kalacak.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI 48. RANDEVU
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 91 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İSTANBUL'DA RAKİBİNE KAYBETMEDİ
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak. Fernando Muslera, son olarak Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında oynaması halinde ise Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını alacak. Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 534 resmi karşılaşmada oynadı. Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip. Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor. Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip. Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı. Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu. Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü. Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.
GALATASARAY'DA GÖNÜL ALMA GÜNÜ
Galatasaray taraftarı bugün gönül alacak. Rams Park'ta oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında tribünlerin bir bölümünden tepki gören ve maçın ardından direkt soyunma odasına giderken Kaptan Fernando Muslera, tribünlerin yoğun desteğiyle sahaya çıkacak. Elleriyle "Bitti" işareti yapan ve bunu takım arkadaşlarına da ileten Uruguaylı file bekçisinin, Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı tribünler tarafından çağrılacağı ve moral verileceği ifade edildi. Diğer taraftan tecrübeli kaleci için yine tribünlerde pankart hazırlığı yapıldığı da öğrenildi. Galatasaray ile Konyaspor maçında tribünlerin yarıya yakınının cezalı olmasına karşın bilet devriyle ilgili 3 olan hakkın 4'e çıkarılmasıyla stadın dolmasının beklendiği bildirildi. Mücadeleyi 40 binin üzerinde taraftarın izlemesinin beklendiği belirtildi. Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçına çıkarak Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Uruguaylı kaleci, Konyaspor maçıyla bu rekoru kıracak. Kaptan, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak. Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu unvanına da sahip bulunuyor. Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmaya ulaşırken, onu 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 müsabaka ile eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor. Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü. Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 428 karşılaşmada kalesinde 416 gol gören Muslera, bu süre zarfında 161 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
OKAN BURUK'UN YENİ JOKERİ AHMED KUTUCU
Galatasaray, ara transfer döneminde ilk adımı Ahmed Kutucu ile atarken 24 yaşındaki hücumcu, Konya maçında da oynamaya hazır durumda. Teknik direktör Okan Buruk ise ısrarla istediği yeni oyuncusu için farklı planlar üzerinde duruyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'da kenar forvetlerden maksimum skor katkısı alıyor. Portekiz ekibi Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu 11 gol, 7 asistle oynayan Yunus Akgün'le dolduran Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a da 11 gol, 2 asistle kariyer sezonu yaşatıyor. Yunus ve Barış'a alternatif olarak Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Yunus ve Barış gibi 2000 doğumlu olan Ahmed, 9 gol-7 asistlik performansla kalitesini ispatladı. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, takım içinde Yunus Akgün ve Barış Alper'in dışında Dries Mertens'in alternatifi de olacak. Futbol altyapısını Almanya'da alan genç milli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper ve Yunus'u sezon sonunda satmak için Ahmed Kutucu'nun göstereceği performansa güveniyor. 3.5 yıllık imza atan Ahmed Kutucu, transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyledi. "Burası benim çocukluk aşkım" diyen 24 yaşındaki oyuncu şu sözlerle mutluluğunu aktardı: "Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Ben de tabii ki menajerime de ilettim gitmek istediğimi. Allah'a şükür oldu. Çok farklı bir duygu. Çok sabırsızlanıyorum taraftarlarımızın önünde oynamaya. İnşallah güzel olur, inşallah hayırlı olur. Rams Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. İnşallah şampiyonlukla da sezonu bitiririz." Almanya Gelsenkirchen doğumlu Ahmed, 500 bin Euro'ya Başakşehir'e transfer olduktan sonra bekleneni veremedi ve Sandhausen'de kiralık olarak ter döktü. Çıkışa geçtiği yer ise 12 Temmuz 2023'te 1.3 milyon Euro'ya transfer olduğu Eyüpspor oldu. Arda Turan'ın ekibinde kariyer yükselişi yapan hücumcu, 5.9 milyon Euro'ya G.Saray'ın yolunu tuttu.
OKAN BURUK: "TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALMA GÜNÜ"
Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bugün evinde Konyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-kırmızılılar, hafta içinde de Dinamo Kiev'i yenememiş ve Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını zora sokmuştu. Üst üste alınan bu iki beraberlik sonrasında taraftarlarını üzen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konya karşısında öğrencilerinden mutlak galibiyet istedi Okan Buruk'un, "Aldığımız sonuçlar bize yakışmadı. Konyaspor maçıyla birlikte bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmalı ve taraftarımızın gönlünü yeniden almalıyız. Sizden bu maçta galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi. Buruk, Konyaspor, karşısında alınacak galibiyetin moralleri yerine getireceğinin de altını çizdi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'la 48'inci kez karşılaşacak. Geride kalan 47 maçın 34'ünü G.Saray, 5'ini Konya kazandı. 8 maç berabere bitti.