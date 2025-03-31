Haber Tarihi: 31 Mart 2025 14:31 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 14:31

Bayramda A101 Market Açık mı, Kaça Kadar Açık? 2025

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların merak ettiği konulardan biri de marketlerin bayramdaki çalışma düzeni. Özellikle uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken A101 marketin bayramda açık olup olmayacağı, alışveriş planları yapanlar için önemli bir bilgi kaynağı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda A101 açık mı, kapalı mı ve hangi saatler arasında hizmet verecek? İşte bu soruların yanıtları...

Bayramda A101 Market Açık mı, Kaça Kadar Açık? 2025
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Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda uygulanan market çalışma saatleri, bu yıl da merakla bekleniyor. Bilindiği gibi BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri genellikle Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı kalırken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma düzenlerine geri dönüyorlardı. 2025 yılında da A101 marketlerinde benzer bir uygulamanın geçerli olması bekleniyor.

Bayramda A101 Market Açık mı, Kapalı mı?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve genel beklentiler doğrultusunda, 2025 Ramazan Bayramı'nda A101 marketlerin çalışma durumu şu şekilde öngörülüyor:

Ramazan Bayramı 1. Günü (30 Mart 2025 Pazar): A101 marketlerinin geçmiş bayramlardaki uygulamaları göz önüne alındığında, kapalı olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2. Günü (31 Mart 2025 Pazartesi): A101 marketlerinin Ramazan Bayramı'nın ikinci günü normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı 3. Günü (1 Nisan 2025 Salı): Bayramın üçüncü gününde de A101 marketlerinin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.

A101 Normalde Kaça Kadar Açık?

A101 marketleri genellikle sabah saat 09:00'da açılır ve akşam saat 21:00'e kadar müşterilerine hizmet sunar. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu çalışma saatlerinin geçerli olması bekleniyor. Ancak, bazı özel durumlarda veya bölgelerde şubelerin çalışma saatlerinde küçük farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.

Özetle: 2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü A101 marketlerinin kapalı olması beklenirken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatleriyle hizmet vermeleri öngörülüyor. Alışverişlerinizi planlarken bu bilgiyi dikkate almanız faydalı olacaktır.
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