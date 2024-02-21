Baskonialı Pierria Henry'e doping cezası

EuroLeague ekiplerinden Baskonia'da forma giyen Pierria Henry, doping cezası nedeniyle 2027'ye kadar ceza aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Baskonialı Pierria Henry'e doping cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 16:59
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen ve şu anda Baskonia formasını terleten Birleşik Amerikalı Pierria Henry uzunn süreli bir ceza aldı.

FIBA yönetimi resmi sitesinden yaptığı açıklamada 31 yaşındaki deneyimli guardın, "doping kullanımı" nedeniyle Ocak 2027'ye kadar ceza aldığını açıkladı.

Baskonia geçtiğimiz günlerde bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncusunun sözleşmesini askıya almıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery