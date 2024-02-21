Baskonialı Pierria Henry'e doping cezası

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen ve şu anda Baskonia formasını terleten Birleşik Amerikalı Pierria Henry uzunn süreli bir ceza aldı.



FIBA yönetimi resmi sitesinden yaptığı açıklamada 31 yaşındaki deneyimli guardın, "doping kullanımı" nedeniyle Ocak 2027'ye kadar ceza aldığını açıkladı.



Baskonia geçtiğimiz günlerde bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncusunun sözleşmesini askıya almıştı.





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